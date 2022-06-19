Son dakika... Çorlu'da buğday tarlasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü - Son Dakika
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Son dakika... Çorlu'da buğday tarlasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

19.06.2022 14:20
Son dakika... Çorlu'da buğday tarlasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Son dakika gündem haberi: Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir buğday tarlasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir buğday tarlasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Sarılar Mahallesindeki bir buğday tarlasında nedeni henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Bir itfaiye görevlisinin parmağından hafif şekilde yaralandığı yangın sonrası jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

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Kaynak: AA

İtfaiye, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika... Çorlu'da buğday tarlasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika... Çorlu'da buğday tarlasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü - Son Dakika
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