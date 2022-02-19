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Son dakika haberi! Çorlu'da kaza anı kamerada - Son Dakika

Son dakika haberi! Çorlu'da kaza anı kamerada

19.02.2022 09:11

Son dakika haberi: Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iki aracın çarptığı kazada yaralanan olmazken, olay anı kameraya yansıdı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iki aracın çarptığı kazada yaralanan olmazken, olay anı kameraya yansıdı. Aynı noktada daha önce de birçok kazanın meydana geldiğini ifade eden çevre sakini esnaf, kazaların önüne geçilmesi için çözüm bekliyor.

Reşadiye Şinasi Kurşun Caddesi üzeri 14. Sokak ile Muhittin Mahallesi Bağlariçi 3. Sokak ayrımında kazaların ardı arkası kesilmiyor. Gece yarısı meydana gelen kazada iki araç çarpışırken, olay yaralanma vakası yaşanmadan maddi hasarla atlatıldı.

Çevrede işyeri bulunan esnaf, yolda gerekli tedbir alınmasını, hız kesici kasis yada kalıcı çözüm getirecek çalışmalar yapılmasını istedi.

Son dakika haberi! Çorlu'da kaza anı kamerada
Son dakika haberi! Çorlu'da kaza anı kamerada
Son dakika haberi! Çorlu'da kaza anı kamerada
Son dakika haberi! Çorlu'da kaza anı kamerada
Son dakika haberi! Çorlu'da kaza anı kamerada
Son dakika haberi! Çorlu'da kaza anı kamerada

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Tekirdağ, Esnaf, Çorlu, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Çorlu'da kaza anı kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Çorlu'da kaza anı kamerada - Son Dakika
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