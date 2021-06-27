Son Dakika! Çorlu'da sahte içkiden zehirlenerek ölenlerin sayısı 5'e çıktı - Son Dakika

Çorlu'da, art arda 11 kişi zehirlenme belirtisiyle hastaneye kaldırılmış, aralarından biri hayatını kaybetmişti. Polis büfeye yaptığı baskında şişelenmiş, 27 litre sahte içki ve 30 bin içi tütün dolu makaron ele geçirmiş; baskında iki kişi gözaltına alınmıştı.

ÖLÜ SAYISI 5 OLDU

Kaçan iş yeri sahibinin yakalanması için çalışmalar sürdürülürken sahte içkiden ölenlerin sayısı 5'e yükseldi. Aynı nedenle hastaneye kaldırılanlardan 6'sının entübe edildiği, 14 kişinin ise tedavisinin sürdüğü açıklandı.

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