Son dakika! Çorlu'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Son dakika! Çorlu'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

Gelen son dakika haberine göre Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Çorlu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde satışı yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında Y.G. isimli şüphelinin üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda, 275 fişek eroin maddesi, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 140 lira, 1 hassas terazi ve uyuşturucu madde fişeklemesinde kullanılan malzemeler ele geçirildi. Y.G. gözaltına alındı.

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