Ekipler, 100 kişi hakkında da çeşitli suçlardan işlem yaptı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 1 Ocak'tan bu yana gerçekleştirdiği denetimlerde 45 ruhsatsız silah ve 500 gram civarında uyuşturucu ele geçirdi, çeşitli suçlardan aranan 300 kişiyi yakaladı.

Çorlu ilçesinde polis ekiplerince yılbaşından bu yana gerçekleştirilen denetimlerde 45 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Son Dakika › Güncel › Son dakika: Çorlu'da yılbaşından bu yana 45 ruhsatsız silah ele geçirildi - Son Dakika

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