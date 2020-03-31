Son Dakika: Corona virüs testi pozitif çıkan Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak taburcu...

Galatasaray'da Fatih Terim ve Yusuf Günay'ın ardından bir iyi haber de Abdurrahim Albayrak'tan geldi. Abdurrahim Albayrak, bugün itibarıyla kaldığı hastaneden taburcu olacağını ve tedavisinin kalan kısmına evinde devam edileceğini açıkladı.



Abdurrahim Albayrak'ın Twitter'dan yaptığı paylaşımı şu şekilde;



"14 gündür Koronavirüs sebebiyle tedavi gördüğümüz hastaneden bugün taburcu oluyoruz. Tedavimin kalan kısmına evde devam edilecek. Benimle özveriyle ilgilenen tüm sağlık çalışanlarına, aileme, dualarını esirgemeyen sizlere çok teşekkür ediyor; tüm hastalara acil şifalar diliyorum."



Corona virüs testi pozitif çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ise dün hastaneden taburcu olmuşlardı.



EŞİ VE ÇOCUĞUNDA DA TEST POZİTİF ÇIKMIŞTI



Abdurrahim Albayrak, 18 Mart tarihinde corona virüs şüphesi ile hastaneye kaldırılmıştı. Albayrak'ın eşi Şükran Albayrak ve oğlu Hikmet Albayrak'ın da test sonuçları pozitif çıkmıştı. Hikmet Albayrak, geçtiğimiz günlerde iyileştiğini açıklamıştı.