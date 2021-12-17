Son Dakika: Çorum'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi! - Son Dakika

ÇORUM'DA 4.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM MEYDANA GELDİ!

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Çorum Bayat'ta saat 12.28'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

KANDİLLİ'YE GÖRE 4.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM!

Kandilli Rasathanesine göre Çorum Bayat'ta saat 12.28'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor. İşte son dakika Kandilli son depremler listesi:

ÖLÜ VEYA YARALI VAR MI?

Herhangi resmi bir açıklama yapılmamıştır. Ölü veya yaralı yoktur. Detaylar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.