Son dakika... Çorum'da 8 kişinin KYK yurdundaki karantinası devam ediyor - Son Dakika

Çorum'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 8 kişinin Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda karantina sürecinin devam ettiği bildirildi.

Vali Mustafa Çiftçi, yaptığı yazılı açıklamada, son bir haftada 13 kişinin İskilipli Atıf Hoca Yurdu'nda karantinaya alındığını, bu kişilerden günlük masraflarının tahsil edildiğini belirtti.

Çiftçi, ayrıca 3 bin 150'şer lira idari para cezası uygulanan ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu aktardı.

Kovid-19 pozitif veya temaslı olması nedeniyle evlerinde karantinada bulunmaları gereken kişilerin kontrol edildiğinin altını çizen Çiftçi, şunları kaydetti:

"Evlerinde izolasyonda olmaları gerekirken izolasyon kurallarına aykırı hareket edenler tutanakla tespit edilmiş olup yurda yerleştirilerek karantina altına alınmıştır. 8 kişinin yurtta karantinası devam etmektedir. Mahalle denetim ekiplerince 22 bin 806 iş yeri ve kişiler, gerek gelen ihbarlar neticesinde gerekse resen denetlenmiş, gerekli uyarılar yapılmış ve izolasyon kurallarına uymadığı tespit edilen 100 kişi hakkında hazırlanan tutanak İl Hıfzıssıhha Kuruluna gönderilmiştir. Ayrıca maske, temizlik ve mesafe kurallarını ihlal eden 105 iş yeri ve kişiler için birinci ihlal uyarısı yapılmıştır."