Son dakika: Çorum'da 9 gönüllü öğretmenden öğrencilere "uzaktan eğitim" desteği - Son Dakika

Son dakika: Çorum'da 9 gönüllü öğretmenden öğrencilere "uzaktan eğitim" desteği

16.11.2020 13:23
Son dakika: Çorum'da 9 gönüllü öğretmenden öğrencilere

Son dakika gündem haberine göre Çorum'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uzaktan eğitim verilen bir ilkokuldaki 9 öğretmen, "Öğrenci en iyi kendi öğretmeninden öğrenir" düşüncesiyle sosyal medyadan, temel ilkokul derslerindeki konuların işlendiği 900 video yayınlamak için kolları sıvadı.

Çorum'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uzaktan eğitim verilen bir ilkokuldaki 9 öğretmen, "Öğrenci en iyi kendi öğretmeninden öğrenir" düşüncesiyle sosyal medyadan, temel ilkokul derslerindeki konuların işlendiği 900 video yayınlamak için kolları sıvadı.

Ubeydi Gazi İlkokulundaki gönüllü öğretmenler, okulun kapalı kaldığı dönemlerde öğrencilerle bağlarını koparmamak amacıyla YouTube platformunda, adı okulun isminin başharflerinden oluşan "UGİ TV" kanalını kurdu.

EBA'ya destek olmak amacıyla kurulan UGİ TV'de 2 ayda temel ilkokul derslerinin konularının işlendiği 160 video yayınlandı.

Müdür Yardımcısı Mustafa Şimşek öncülüğünde bir araya gelen 9 öğretmen, okuldan arta kalan zamanlarında ilkokul seviyesinde Türkçe, İngilizce, matematik, hayat bilgisi, sosyal bilgiler ve fen bilimleri derslerini içeren videolar hazırlayarak sunuyor.

Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ile dünyanın en başarılı uzaktan eğitim sağlayan ülkelerinden biri olduğunu söyledi.

EBA'daki eğitimcilerin profesyonelce ders anlatıp öğrencilere bilgi aktardığını belirten Şimşek, "EBA'da bu tarz anlatım videoları var, devletimiz bu konuda büyük yatırım yaptı. Dünyanın önde gelen ülkelerindeniz. EBA'da ders anlatan arkadaşlarımız uzman olsa da bir çocuğa kendi öğretmeni kadar yakın olması mümkün değil. Çocuk en iyi kendi öğretmeninden öğrenir, kendi öğretmenini dinlediğinde daha mutlu olur. Bu düşünceden hareketle gönüllü öğretmenler olarak EBA'ya destek olmak amacıyla bunu başlattık. Bu videolarla çocuklara biraz daha yakın olmak ve varlığımızdan haberdar etmek istedik. Amacımız, uzaktan eğitim sürecinde çocuklara yakın olmak." diye konuştu.

Uzaktan eğitimin bütün ülkeler için sancılı bir süreç olduğunu, Türkiye'nin bu konuda güçlü bir altyapı kurduğunun altını çizen Şimşek, "Amacımız EBA'ya alternatif oluşturmak değil, anlatılan ders konularını çeşitlendirip örnek sayısını çoğaltmak. Bu şekilde çocuklarımıza faydalı olmak istiyoruz." dedi.

Kanala 10 dakikalık bir video eklemek için yaklaşık 2 saat harcandığını anlatan Şimşek, bu sürede, öğretmenlerin kendine ayırdıkları zamandan feragat ettiğini vurguladı.

Şimşek, öğrencilerden son derece olumlu geri dönüşler aldıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Yaklaşık 2 ay önce başladığımız projede 160 civarında ders videosu oluşturduk. Hedefimiz mayıs ayına kadar 900 videoya ulaşmak. EBA'daki videoları desteklemek ve çeşitlendirmek için bu videoları hazırlıyoruz. Youtube platformunda ders anlatımı yapan pek çok öğretmenimiz var ancak bizi farklı kılan, bunu okul olarak yapıyor olmamız. Yani bir iki kişi değil, herkes elini taşın altına koyuyor."

Eğitim Bilişim Ağı, Youtube, Çorum, Gazi, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Çorum'da 9 gönüllü öğretmenden öğrencilere 'uzaktan eğitim' desteği - Son Dakika


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