Son dakika... Çorum'da akıllı bisiklet uygulamasına zarar veren 4 kişi güvenlik kamerasında - Son Dakika

ÇORUM'da Akıllı Bisiklet Uygulaması sistemine hasar veren 4 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. Şüphelilerin bisikletlere zarar verdiği anlara ait görüntüler güvenlik kamerasına yansıdı.

Çorum'da geçen hafta belediye tarafından 15 farklı noktaya konulan Akıllı Bisiklet Uygulaması sistemine dün gece 4 kişi tarafından hasar verildi. Bisikletleri almaya çalışanlar, mekanik sistemleri kırdı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Belediye görevlilerinin ihbarı ile harekete geçen polis ekipleri, kimliklerini tespit ettiği 4 kişi hakkında yasal işlem başlattı.