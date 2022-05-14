Son dakika! Çorum'da bir kişi, tartıştığı arkadaşını silahla öldürdü - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika! Çorum'da bir kişi, tartıştığı arkadaşını silahla öldürdü

14.05.2022 14:43
Son dakika! Çorum'da bir kişi, tartıştığı arkadaşını silahla öldürdü

Son dakika habere göre Çorum'un İskilip ilçesinde bir kişi, tartıştığı arkadaşını silahla vurarak öldürdü.

Çorum'un İskilip ilçesinde bir kişi, tartıştığı arkadaşını silahla vurarak öldürdü.

İbik köyünde tartışmaya başlayan H.E. ile arkadaşı İ.S. arasında kavga çıktı. H.E, tabancasıyla İ.S'ye ateş etti.

Köylülerin ihbarı üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, İ.S'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

İ.S'nin cenazesi, otopsi için İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. H.E. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

YORUMLAR
500
Eskişehir'de jandarma, tarım işçilerinin Dünya Çiftçiler Günü'nü kutladı Eskişehir'de jandarma, tarım işçilerinin Dünya Çiftçiler Günü'nü kutladı Kadın komutanlar kadın işçilerin gününü kutladı Kadın komutanlar kadın işçilerin gününü kutladı

Jandarma, İskilip, Çorum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Çorum'da bir kişi, tartıştığı arkadaşını silahla öldürdü - Son Dakika


Son Dakika
14:43 Ayakkabıları tek tek inceledi! Camiye giren yaşlı adamın hırsızlık anları kameraya yansıdı
14:39 Şaka yapmak isterken kuzeni alnından vurarak öldürdü
14:38 Finlandiya'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "NATO üyeliğine olumlu bakmıyoruz" sözleri sonrası açıklama geldi
14:33 Murat Sancak ile Yunus Akgün çıkan iddialarla canlı yayında dalga geçti
14:26 Afrika'daki gelenek şaşırttı! Cinsel haz için kadınlarının kirpikleri emiliyor
14:19 Adeta nispet niteliğinde fotoğraflar! İrem Derici cesur sahne kıyafetiyle beğeni topladı
14:11 500 kişiyi toplamda 2 milyon lira dolandıran dolandırıcılar yakalandı
13:47 Tanga gelinlik eleştiri oklarının hedefi oldu: Düğüne böyle gelinmez, yatak odasında giysinler
13:45 Galatasaray, Uruguaylı Matias Vecino'yu kadrosuna katmak istiyor! Muslera vatandaşını sık sık arıyor
13:43 Kuzey Kore'de virüs kaynaklı ölü sayısı 21'e yükseldi! Kim Jong-un açıklama yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2022 14:49:13. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika! Çorum'da bir kişi, tartıştığı arkadaşını silahla öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement