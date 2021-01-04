Dini nikahla yaşadığı kadını boğarak öldüren zanlı adliyeye sevk edildi - Son Dakika

P.H'nin hırsızlık ve uyuşturucu kullanmaktan 10 suç kaydının olduğu öğrenildi.

Zanlının emniyetteki ifadesinde, olayı hatırlamadığını öne sürerek, "Olay sırasında alkollüydüm. Tartışmaya başladık ve bir anda altımda ölmüş halde gördüm. Üç çocuğumuzu alıp anneme bıraktıktan sonra kendimi polise ihbar ettim." beyanında bulunduğu öğrenildi.

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