Son Dakika | Çorum'da jandarma özel ekipler hırsızlara aman vermedi - Son Dakika
Üye Girişi

Son Dakika | Çorum'da jandarma özel ekipler hırsızlara aman vermedi

04.07.2022 17:08
Son Dakika | Çorum'da jandarma özel ekipler hırsızlara aman vermedi

Son dakika haberlerine göre İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde meydana gelen hırsızlık olaylarının araştırılması, faillerinin tespit edilerek yakalanması için oluşturulan özel ekipler son 6 ayda 117 hırsızlık olayını aydınlattı.

İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde meydana gelen hırsızlık olaylarının araştırılması, faillerinin tespit edilerek yakalanması için oluşturulan özel ekipler son 6 ayda 117 hırsızlık olayını aydınlattı.

Çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren jandarma özel ekipleri, kentte 2022 yılının ilk 6 ayında meydana gelen 45 Bağ, bahçe ve tarladan hırsızlık, 22 evden hırsızlık, 14 İş yerinden hırsızlık, 2 Otodan hırsızlık, 10 Baz istasyonlarından hırsızlık, 9 Kamu Kurum ve kuruluşlarından hırsızlık, 3 Haberleşme ve Enerji Nakil kablosu hırsızlığı ve 12 Diğer hırsızlık olayı aydınlatılarak, bu hırsızlık olaylarının faili olarak toplam 131 şüpheliyi gözaltına aldı.

Hırsızlık olayları ile ilgili olarak gözaltına alınan 131 şüpheli zanlıdan bir kısmı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, bir bölümünün ise adli soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.

Jandarma, vatandaşların özellikle hırsızlığa konu olabilecek eşyalarını yeteri kadar emniyet tedbiri almadan açıkta bırakmaması, hobi bahçelerinde bulunan evlerin kapı ve pencerelerini kilitli bir şekilde bulundurması ve karşılaşılan şüpheli durumların 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden bildirilmesinin olayların önlenmesi ve aydınlatılmasına büyük katkı sağlayacağını bildirdi. - ÇORUM

YORUMLAR
500
Burdur'da jandarma ekiplerinden trafik denetimi Burdur'da jandarma ekiplerinden trafik denetimi Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele pankartı asıldı Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele pankartı asıldı
Kaynak: İHA

Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Çorum'da jandarma özel ekipler hırsızlara aman vermedi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:50 Geleceği gören robot yaptılar! Ortaya çıkan sonuç dünyayı hayrete düşürdü
16:49 Gizli Saklı dizisinde yaşanan hata sosyal medyada gündem oldu! Oyuncu Flordun'un bile dikkati dağıldı
16:36 Bakan Bilgin'den enflasyon açıklaması: Enflasyon tahminlerimizi zorladı, bu kadar artış beklemiyorduk
16:32 Bakan Bilgin'den milyonlarca EYT'liyi ilgilendiren açıklama: Yıl sonuna kadar çözeceğiz
16:27 Özbekistan'da kalıtımsal hastalıkla doğan bebek görenleri şoke etti: Yalnızca iki saat hayatta kalabildi
16:27 Sözleşmesindeki özel madde gün yüzüne çıktı! Arda Güler yok pahasına Fenerbahçe'den gidebilir
16:21 Amerikalı rap sanatçısı Playboi Carti, platformdan düştü
16:15 Kanadalı oyuncu Cyle Larin, Beşiktaş'ın ardından Club Brugge ile sözleşme imzaladı
16:01 Rusya, Ukrayna'nın doğudaki son kalesi Luhansk'ı da ele geçirdi
15:29 TikTok deliliğine her gün bir yenisi ekleniyor! Ölmek üzere olan babasına şırıngayla alkol içirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2022 17:14:40. #1.11#
SON DAKİKA: Son Dakika | Çorum'da jandarma özel ekipler hırsızlara aman vermedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement