Son dakika! Çorum'da kamyon ve traktör çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Çorum'da kamyon ve traktör çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

ÇORUM'da tuğla yüklü kamyon ile kereste yüklü traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi, hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Çorum- Ankara karayolu Şeker Fabrikası yakınlarında meydana geldi. Yakup Solak'ın (55) kullandığı 19 DV 544 Plakalı tuğla yüklü kamyon, Hüseyin Kul (57) idaresindeki 19 UA 219 plakalı kereste yüklü traktörle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyon sürücüsü araç içerisinde sıkıştı, traktör sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu Yakup Solak, araçtan çıkarıldı. Yaralılar, ambulanslara alınarak Hitit Üniversite Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralı sürücü Yakup Solak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer sürücünün sağlık durumunun da iyi olduğu belirtildi.

Kaza sonrası traktörün römorkundan yola dağılan keresteler nedeniyle bir süre kapanan yol, ekiplerce temizlenerek, trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.