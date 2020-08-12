Son dakika... Çorum'da, Keresteciler Sitesi'nde çıkan yangın korkuttu - Son Dakika

Son dakika... Çorum'da, Keresteciler Sitesi'nde çıkan yangın korkuttu

Son dakika gündem haberi... ÇORUM'da, Keresteciler Sitesi'ndeki bir atölyede çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle yanındaki atölyeye sıçradı.

Son dakika... Çorum'da, Keresteciler Sitesi'nde çıkan yangın korkuttu, System.String[]

ÇORUM'da, Keresteciler Sitesi'ndeki bir atölyede çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle yanındaki atölyeye sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alındı.

Kentte merkeze bağlı İskilip Caddesi'nde yer alan Keresteciler Sitesi'nde akşam saatlerinde bir atölyede bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangında rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler yan tarafındaki başka bir atölyeye sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de soğutma çalışması başlattı. Yangında, ilk belirlemelere göre 2 atölyede hasar oluşurken, 1 traktör de kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

'YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, yangının kontrol altına alındığı ve herhangi bir yaralının olmadığı belirterek, "Akşam saatlerinde itfaiye ekiplerimize yangın ihbarı geldi. Arkadaşlarımız anının da yangına müdahale etti. Yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor. Burası kereste atölyelerinin bulunduğu bir bölge. 16 itfaiye aracıyla alevlere müdahale ettik. İlk belirlemelere göre, 2 atölye de hasar oluştu. Bölgede 1 adet traktör yandı. Hasar tespit çalışması başlatılacak. Herhangi bir dumandan etkilenen ve yaralımız yok" dedi.


İskilip, İtfaiye, Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 22:37

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Çorum'da, Keresteciler Sitesi'nde çıkan yangın korkuttu - Son Dakika
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