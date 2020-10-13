Son dakika: Çorum'da kömür madeninde patlama: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

Son dakika: Çorum'da kömür madeninde patlama: 1 ölü, 3 yaralı

13.10.2020 12:31
Son dakika: Çorum'da kömür madeninde patlama: 1 ölü, 3 yaralı, System.String[]

Son dakika gündem haberi: Çorum'un İskilip ilçesindeki kömür ocağında gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada 1 işçi öldü, 3 işçi yaralandı.

Çorum'un İskilip ilçesindeki kömür ocağında gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada 1 işçi öldü, 3 işçi yaralandı.

Çomu köyü yakınlarındaki maden ocağında metan gazı sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Patlamada Veli Karaduman (47) hayatını kaybetti. Ekrem Atak (46), Barış Filiz (19) ve Ömer Kula yaralı olarak kurtuldu.

Patlamanın ardından bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Madenden çıkartılan işçilerden Atak ve Filiz, İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kula'nın tedavisi ise İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi'nde devam ediyor.

Vali Çiftçi ve Milletvekili Kavuncu'dan madene ziyaret

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, beraberinde AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu ve İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Uzunoğlu ile maden ocağında inceleme yaparak, ilgililerden bilgi aldı.

Çiftçi, incelemenin ardından yaptığı açıklamada, Yılmaz Madencilik İşletmesi'nde yerin 300 metre, raylı mesafe ile 700 metre altında gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldiğini söyledi.

Patlamanın ardından madende çökme yaşandığını dile getiren Çiftçi, ölen Karaduman'a Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi.

Milletvekili Kavuncu ise maden işletmelerinde tedbirin elden bırakılmaması gerektiğini vurguladı.

Bir insan hayatının yüzlerce maden işletmesinden daha kıymetli olduğuna işaret eden Kavuncu, şunları kaydetti:

"Üzücü, arzu etmediğimiz bir kaza meydana geldi. Allah tekrarını esirgesin. Bu tür işletmelerde bu tür kazalar olabiliyor ama bu demek değil ki tedbirli elden bırakalım. Her aşamasında her türlü tedbiri alarak, kontrolünü yaparak çalışmamız gerekiyor. İnsan hayatı her şeyden önemli. Bundan sonrası için gerekli incelemeler yapılacaktır. Devletimiz, Valiliğimiz her tedbiri almıştır. Vefat eden işçimize Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyorum."

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Çorum'da kömür madeninde patlama: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

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