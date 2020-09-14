Son dakika... Çorum'da orman yangını - Son Dakika

Çorum'da orman yangını

ÇORUM - Çorum'un İskilip ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı. Çok sayıda ekip yangına müdahale ediyor.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Aşağışeyhler köyünde bulunan ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye İskilip Belediyesi, Çorum ve İskilip Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait çok sayıda ekip sevk edildi.

Çevre köylerdeki vatandaşlar ve ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.