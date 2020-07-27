Son dakika... Çorum'da oto kaporta ve boyama dükkanında yangın - Son Dakika

ÇORUM'da boya ve kaporta işlerinin yapıldığı iş yerinde çıkan yangında 2 otomobil yanarak hurdaya dönerken, onarım için bekleyen bazı otomobiller de hasar gördü.

Kentteki Küçük Sanayi Sitesi'nde Fatih Köylü'ye ait boya ve kaporta işlerinin yapıldığı iş yerinde akşam saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında 2 araç tamamen yanarken, diğer araçlarda da hasar oluştu. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.