Son dakika: Çorum'da türbe hırsızları tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika: Çorum'da türbe hırsızları tutuklandı

28.06.2022 18:42
Son dakika: Çorum'da türbe hırsızları tutuklandı

Edinilen son dakika haberine göre Çorum'da jandarma ekipleri tarafından farklı tarihlerde türbe ve iş yerinden hırsızlık yaptıkları belirlenen iki kişi gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çorum'da jandarma ekipleri tarafından farklı tarihlerde türbe ve iş yerinden hırsızlık yaptıkları belirlenen iki kişi gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çorum İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılması için özel bir ekip kuruldu. Özel ekipler, Dodurga ilçesi Mehmet Dede Tekke köyü Mehmet Dede Türbesi'nde meydana gelen ve hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen iki şüpheli şahsın araç ve evlerinde arama yaptı. Yapılan aramalarda 10 adet bakır kazan, 7 adet krom karışımlı bakır kazan, 6 adet bakır leğen, 1 adet semaver, 1 adet kamera kayıt cihazı, 3 adet güvenlik kamerası ile 1 adet televizyonun Mehmet Dede Türbesi'nden çalınan malzemeler olduğunu tespit etti. Hırsızlık olayının failleri olduğu belirlenen 2 şüpheli şahıs gözaltına alınarak haklarında adli soruşturma başlatıldı.

Öte yandan Çorum Merkez ilçeye bağlı Karaca köyündeki bir işyerinde meydana gelen hırsızlık olayının faili oldukları belirlenen iki zanlı, yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların araçlarında yapılan aramada 1 adet aliminyum kazan, 1 adet krom süt kazanı, 1 adet yumurta toplama arabası, 25 metre bakır kablo, 1 adet hayvan gübresi temizleme makinası, 20 metre seyyar aydınlatma kablosu ile muhtelif demir borular ele geçirildi. Araçta bulunan malzemelerin işyerinden çalınan eşyalar olduğu belirlenirken adliyeye sevk edilen 2 zanlı çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ÇORUM

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Kaynak: İHA

Jandarma, Tragger, Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Çorum'da türbe hırsızları tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika: Çorum'da türbe hırsızları tutuklandı - Son Dakika
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