Son dakika... Çorum'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika... Çorum'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

04.07.2022 18:38
Son dakika... Çorum'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Edinilen son dakika haberine göre Çorum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Çorum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen bir kişi ile uyuşturucu madde üretip ticaretini yaptığı belirlenen iki kişiyi gözaltına aldı.

Zanlılara ait adreslerde yapılan aramada yaklaşık 20 gram uyuşturucu, 2 kök Hint keneviri, 254 sentetik ecza hapı ile av tüfeği ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan ikisi çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, biri ise serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Son dakika... Çorum'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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