Son dakika! Çorum'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Çorum'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sungurlu ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 6 kişinin yakalanması için belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Zanlıların üst aramasında ve evlerinde satışa hazır 11 gram eroin, şırınganın içinde 2 mililitre sıvı eroin, 36 tablet sentetik hap, tüfek ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Ekipler, 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.