Son dakika! Çorum'da yumurta viyolü fabrikasında yangın - Son Dakika

Son dakika! Çorum'da yumurta viyolü fabrikasında yangın
18.11.2020 13:19
Gelen son dakika haberlerine göre ÇORUM'da yumurta viyolü (kartonu) üretilen fabrikada çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
ÇORUM'da yumurta viyolü (kartonu) üretilen fabrikada çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, fabrikada maddi hasara yol açtı.
Osmancık karayolu üzerinde yumurta viyolü üreten fabrikanın depolama bölümünde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Fabrika bahçesinde paketlenmek üzere bekletilen viyol balyalarının bulunduğu bölümde başlayan yangının diğer ünitelere sıçramaması için ekipler, yoğun çaba harcadı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yangın söndürüldü. Soğutma çalışmaların sürdüğü yangın, fabrikada maddi hasara yol açtı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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