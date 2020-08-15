Son Dakika | Çorum'da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

Son Dakika | Çorum'da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

Bir son dakika haberine göre Çorum'da bir otomobil, yolcu otobüsü ve Tır'ın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Son Dakika | Çorum'da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı, System.String[]

Çorum'da bir otomobil, yolcu otobüsü ve Tır'ın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, sürücüsü ve plakası alınamayan seyir halindeki bir Tır, Toptancılar sitesi kavşağında önündeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobilde önündeki yolcu otobüsüne çarptı. Kaza'da biri çocuk 2 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Kaza nedeniyle Çorum- Ankara karayolunda trafik bir süre kontrollü olarak verildi. Facianın eşiğinden dönülen kazada, araçların yoldan çekilmesinin ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2020 01:54

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Çorum'da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
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