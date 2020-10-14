Eve giren vinç ortalığı savaş alanına çevirdi - Son Dakika

Eve giren vinç ortalığı savaş alanına çevirdi

ÇORUM - Çorum'un Boğazkale ilçesinde freni boşalan vinç, 2 katlı evin duvarını yıktıktan sonra eve çarptı. Kazada 2'si ağır 4 kişi yaralanırken, kazanın boyut gün ağarınca ortaya çıktı.

Kaza, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçede elektrik direklerini değiştiren Celal Eren yönetimindeki 07 CFS 79 plakalı vinç frenleri boşaldı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği vinç, Mustafa Badak'a ait 2 katlı evin duvarına çarptıktan sonra evin içerisine girdi. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil ve itfaiye ekipleri çağrıldı. Kısa sürede olay yerine gelen Boğazkale ve Sungurlu Belediyesi İtfaiye ekipleri, vinçte sıkışan sürücü Celal Eren ve yolcular Servet Kurt, Şükrü Koçak ve Abdulhekim İlik'i sıkıştığı yerden çıkarmak için çalışma başlattı.

İş makinaları yardımıyla uzun uğraşlar sonucu vinçten çıkarılan yaralılar ambulanslarla Sungurlu, Alaca ve Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ev yıkılma tehlikesi geçirdi, ev sahibi ölümden döndü

Çarpmanın etkisiyle evin bir duvarı yıkıldı. Ağır hasar alan ev yıkılması tehlikesi geçirirken, kaza sırasında oturma odasında olduğu öğrenilen ev sahibi ölümden döndü. Ev sahibi Badak, geceyi yakınlarının evinde geçirirken, evin etrafına da güvenlik güçleri tarafından şerit çekildi.