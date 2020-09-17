Çorum İsmail Kakaç İlkokulunda "açık sınıf" uygulaması başlatıldı - Son Dakika

Çorum'da bir ilkokulda, 21 Eylül'de başlayacak yüz yüze eğitim için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla tereddüt yaşayan velilerin tedirginliğini gidermek isteyen okul yönetimi "açık sınıf" uygulaması başlattı.

Bahçelievler Mahallesi'ndeki İsmail Kakaç İlkokulu yöneticileri, velilerin salgın dolayısıyla çocuklarını 21 Eylül'de okula göndermekteki çekincelerini gidermek için çalışma başlattı.

Okul binası yeni eğitim- öğretim yılı açılışı öncesi Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığının belirlediği hijyen standartlarına uygun hale getirildi. Her sınıfın girişine dezenfektan cihazları yerleştirilirken, sıralar da öğrencilerin sosyal mesafe kuralına uygun oturmaları için hazırlandı.

İsmail Kaçak İlkokulu Müdürü Önder Özcan Özçakır, okul bahçesindeki 600 metrekarelik yeşil alanı da velilerin salgınla ilgili endişelerini gidermek amacıyla açık hava sınıflarına dönüştürdü. Okulun bahçe duvarı öğrencilerin dikkatinin ders esnasında başka yöne kaymaması amacıyla yeşil örtüyle çevrildi.

Öğrenci sıralarının belli aralıklarla yerleştirildiği açık sınıfların çevresine "Öğrenmenin, bilginin, öğretmenin olduğu yer yer okuldur" yazılı pankartlar asıldı.

Özçakır, AA muhabirine, 21 Eylül'de yüz yüze eğitime açılacak okulu öğrenciler için son derece güvenli hale getirdiklerini söyledi.

"Okulumuzda bakanlıklarımızın tedbirlerini uyguladık." diyen Özçakır, "Bunun yanı sıra bir de 'açık sınıf' uygulaması başlattık. Bu yıl ilk kez okula başlayacak öğrencilerimiz uyum sürecini bahçede oluşturduğumuz açık sınıflarda geçirecek. Velilerin sık sık endişelerini dile getirmeleri üzerine bu uygulamayı başlattık. 21 Eylül'den itibaren hava şartları elverdiğince öğrencilerimiz derslerini açık sınıflarda işleyecek." ifadesinde bulundu.

İsmail Kaçak ilkokulunda bu yıl 164 öğrencinin yüz yüze eğitime katılacağını belirten Özçakır, başarılı bir eğitim yılı geçirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Öğrenci velisi Nur Kalaycı Tengiz de salgın dolayısıyla çocuğunun bu yıl ilk kez eğitime başlayacak olmasının heyecanını buruk yaşadığını ifade etti.

Okul bahçesinde oluşturulan açık hava sınıflarının içini rahatlattığını aktaran Tengiz, "Çocuğumun bu zorlu süreçte açık havada ağaçların altında ders yapacağını bilmek bir veli olarak içimi rahatlattı. Her veli gibi benim de endişelerim var ancak eğitim de yok sayacağımız bir şey değil. Mevcut şartlarda sosyal mesafeyi koruyarak, açık alanda eğitim yapılabileceğini görmek beni sevindirdi." diye konuştu.

Caner Turan ise çocuğunun bu yıl ana sınıfına başlayacağını belirterek "Veli olarak benim de endişelerim vardı açık sınıf endişelerimi azalttı. Tabii ki bu tek başına çözüm değil. Veliler olarak çocuklarımıza salgın sürecinde nasıl davranması gerektiğini söyleyeceğiz." dedi.