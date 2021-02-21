Son dakika... ÇORUM Maske takmayan kadın, polisle tartıştı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika... ÇORUM Maske takmayan kadın, polisle tartıştı

21.02.2021 01:32
Son dakika... ÇORUM Maske takmayan kadın, polisle tartıştı

Son dakika gündem haberine göre Maske takmayan kadın, polisle tartıştıÇORUM'da, 'Sağlık İçin Hepimiz İçin' sloganıyla koronavirüs denetimleri gerçekleştirildi.

Maske takmayan kadın, polisle tartıştı

ÇORUM'da, 'Sağlık İçin Hepimiz İçin' sloganıyla koronavirüs denetimleri gerçekleştirildi. Denetimler sırasında maske takmayan bir kadın polis ekipleri ile tartıştı. Çorum'da, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri Gazi Caddesi'nde koronavirüs denetimlerinde bulundu. Maske takmayan Sevda Z. adlı kadın kendisini uyaran polislerle tartıştı. Bu sırada çantasından çıkardığı maskeyi yüzüne takan kadın 'Beni dövecek misin? Kimliğim yok yanımda" diyerek bağırmaya başladı. Polis sakinleştirdiği kadına 900 TL para cezası uyguladı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Nijerya'da kamyonet yolcu otobüsüne çarptı, ardından çıkan yangında 18 kişi öldü Nijerya'da kamyonet yolcu otobüsüne çarptı, ardından çıkan yangında 18 kişi öldü Çorum'da camiden çıkan 6 kişi av tüfeğiyle ateş açılması sonucu yaralandı Çorum'da camiden çıkan 6 kişi av tüfeğiyle ateş açılması sonucu yaralandı Kadıköy'de trafik kazası: 5 yaralı Kadıköy'de trafik kazası: 5 yaralı

Polis, Çorum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika... ÇORUM Maske takmayan kadın, polisle tartıştı - Son Dakika


Son Dakika
00:29 6284 sayılı kanun tartışmasında karşı karşıya gelen Özlem Zengin ve Zekeriya Yapıcıoğlu aynı bölgeden aday gösterildi
23:28 Sahalarda ender görülen skor! Çorum FK, Tarsus İdman Yurdu'na gol oldu yağdı
23:27 AK Parti, İbrahim Tatlıses'i 5'inci kez milletvekili adayı yapmadı
23:16 Gittiği yerden geri dönmeyecek! Beşiktaş'ta Dele Alli dönemi bitti
23:04 Kılıçdaroğlu, "Asıl gündemimiz bu" diyerek mutfağından yeni video paylaştı: Erdoğan kalırsa soğanın kilosu 100 lira olacak
22:21 Malatya'da uçuruma devrilen otomobildeki bebek hayatını kaybetti
22:29 Son Dakika: Kara Kartal seriye bağladı! Giresunspor'u 3-1'lik skorla mağlup eden Beşiktaş, Fenerbahçe'den ikinciliği aldı
22:12 Muharrem İnce'den CHP'nin milletvekili aday listesi hakkında ilk sözler! İki isme ateş püskürdü
21:25 CHP'nin çıkardığı milletvekili adayı için Uğur Dündar'dan sert tepki: Fenerbahçeli olarak kabul edemiyorum
21:02 AK Parti, Sedat Peker'in iddialarında adı geçen Zehra Taşkesenlioğlu ve Tolga Ağar'ı listeye almadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2023 02:43:52. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika... ÇORUM Maske takmayan kadın, polisle tartıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement