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Son dakika... Çorum organize sanayi bölgesi'nde korkutan yangın - Son Dakika

Son dakika... Çorum organize sanayi bölgesi'nde korkutan yangın

15.12.2021 14:15
Son dakika... Çorum organize sanayi bölgesi'nde korkutan yangın

Son dakika haberleri... Çorum'da bitkisel yağ üretimi yapan bir fabrikanın makina ikmal dairesinde yangın çıktı.

Çorum'da bitkisel yağ üretimi yapan bir fabrikanın makina ikmal dairesinde yangın çıktı. Yangında alevlerin kimyasal maddelerin bulunduğu alana sıçramaması ihtimal bir faciayı önledi.

Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Çorum- Ankara karayolu üzerinde bulunan Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir yağ fabrikasının makina ikmal bölümünde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevlerin bir anda büyümesi üzerine fabrikada çalışan işçiler tahliye edilirken firma sahiplerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yoğun duman ve alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına aldı. Fabrikanın içerisinde ise büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Olayın duyulması üzerine Vali Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın olay yerine gelerek bilgi aldı. Firma yetkilisi Çetin Mengüç, yangının bilinmeyen bir nedenden dolayı çıktığını belirterek, o sırada içeride olan personelin hemen tahliye edildiğini söyledi. Mengüç, yangın esnasında fabrikada büyük çapta maddi hasar meydana geldiğini ifade etti.

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

Son dakika... Çorum organize sanayi bölgesi'nde korkutan yangın
Son dakika... Çorum organize sanayi bölgesi'nde korkutan yangın
Son dakika... Çorum organize sanayi bölgesi'nde korkutan yangın
Son dakika... Çorum organize sanayi bölgesi'nde korkutan yangın
Son dakika... Çorum organize sanayi bölgesi'nde korkutan yangın
Son dakika... Çorum organize sanayi bölgesi'nde korkutan yangın
Son dakika... Çorum organize sanayi bölgesi'nde korkutan yangın

Kimyasal, Ankara, Yangın, Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Çorum organize sanayi bölgesi'nde korkutan yangın - Son Dakika


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