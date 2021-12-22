Çorum polisinden kaçak içki operasyonu

ÇORUM - Çorum'da polis ekipleri tarafından, 3 ayrı adrese düzenlenen operasyonlarda 2 bin 228 litre kaçak alkollü içki ele geçirildi.

Son günlerde artan alkollü içki zehirlenmelerinin artış göstermesi üzerine harekete geçen Çorum Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 şahsın İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesindeki ikametlerinde el yapımı kaçak alkollü içki üreterek, il merkezinde sattıklarını tespit ettiler. Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 3 ayrı şahsın ev ve eklentileri ile araçlarında yapılan aramalarda 2 bin 228 litre el yapımı kaçak alkollü içki ile 3 kilogram kaçak içki yapımında kullanılan anason maddesi ele geçirildi.

Kaçak alkollü içkilere el koyan polis ekipleri gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında da adli işlem başlattılar.