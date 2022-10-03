Son Dakika | Çorum polisinden uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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Son Dakika | Çorum polisinden uyuşturucu operasyonu

03.10.2022 12:28
Son Dakika | Çorum polisinden uyuşturucu operasyonu

Gelen son dakika haberine göre Çorum'da polis ekipleri tarafından İl Merkezin de düzenlenen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Çorum'da polis ekipleri tarafından İl Merkezin de düzenlenen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde nakli ve satışı yaptığı tespit edilen 3 şüpheli şahıs yakalandı. Zanlıları üzerlerinde, ikametleri ve iş yerlerinde yapılan adli aramalarda; 98 gram metamfetamin ile 336 tablet sentetik ecza ele geçirildi.

Uyuşturucu maddelere el koyan polis ekipleri, 3 şüpheli şahsı gözaltına aldı. Şüpheli şahıslar hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 181'inci maddesinde yer alan 'uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçundan adli işlem başlatıldı. Adliye'ye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ÇORUM

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Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Çorum polisinden uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

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