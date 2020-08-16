Son dakika... Covid-19'a karşı elimizdeki en güçlü silahlar bunlar (2) - Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2020 11:27

Kaynak: DHA

Beşiktaş'ın anlaştığı Bernard Mensah, bu akşam İstanbul'a geliyor

İmamoğlu'na Biden'ın skandal Erdoğan sözleri soruldu, tepkisi çok sert oldu

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Joe Biden'ın açıklamalarına sert tepki: Alçak bir plan

Başkasının düğününde virüs kapan gelinler, kendi düğünlerine katılamayacaklar

Kılıçdaroğlu'ndan Joe Biden'ın Erdoğan'la ilgili sözlerine tepki: Hiçbir emperyal gücün gölgesini dahi kabul etmiyoruz