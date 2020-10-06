Son dakika: Covid-19 kaygılarıyla endeksler düştü

Küresel hisse senedi piyasalarında endeksler, artan Covid-19 vakalarının tetiklediği kaygılarla düştü.
Yeni güne, ABD Başkanı Donald Trump'ın hastaneden ayrıldığına ilişkin haberle yükselen Avrupa borsalarında endeksler, başta Meksika'nın 28,000 ve Rusya'nın 11,000 yeni vaka sayılarının açıklanmasıyla eksiye döndü.Meksika ve Rusya'dan yeni vaka sayılarının açıklanmasının ardından, ABD borsalarında endeksler de açılış öncesi işlemlerde eksiye geçtiler.Gelişmelerle, Londra'da FTSE100 Endeksi yüzde 0.50 düştü. Almanya'da DAX Endeksi de yüzde 0.26 düşerken, Paris'te CAC40 Endeksi'ndeki kayıplar da yüzde 0.34'ü buldu.ABD'de açılış öncesi işlemlerde Dow Jones Industrial Average Endeksi yüzde 0.25 düşerken, Nasdaq 100 Endeksi'ndeki kayıplar yüzde 0.59'a, S&P 500 Endeksi'ndeki kayıplar da yüzde 0.38'e ulaştı.ABD piyasalarında euro/dolar paritesi de The yüzde 0.07 düşüşle 1.17737 düzeyine geriledi.
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 12:28 - Kaynak: DHA
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