Son Dakika: Cristiano Ronaldo, Manchester City ile tüm şartlarda anlaşmaya vardı

Lionel Messi'nin PSG'ye gitmesinin ardından Ronaldo'nun da Fransız ekibine imza atacağı konuşuluyordu ancak tercihi farklı oldu. Ronaldo, İspanyol AS gazetesinin son dakika haberine göre Manchester City ile tüm şartlarda anlaşmaya vardı.

SEMBOLİK BONSERVİS

Juventus, Ronaldo için kapıyı 25 milyon eurodan açtı. Ancak 10 milyon euro seviyelerinde bir bedele bu transferin sonuçlanma ihtimali fazla.

HAFTAYA İNGİLTERE'DE

Ronaldo'nun önümüzdeki hafta City formasını giymek için İngiltere'ye gideceği belirtildi.