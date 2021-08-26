Son Dakika: Cristiano Ronaldo, Manchester City ile tüm şartlarda anlaşmaya vardı

Lionel Messi'nin PSG'ye gitmesinin ardından Ronaldo'nun da Fransız ekibine imza atacağı konuşuluyordu ancak tercihi farklı oldu. Ronaldo, İspanyol AS gazetesinin son dakika haberine göre Manchester City ile tüm şartlarda anlaşmaya vardı.
Juventus, Ronaldo için kapıyı 25 milyon eurodan açtı. Ancak 10 milyon euro seviyelerinde bir bedele bu transferin sonuçlanma ihtimali fazla.
Ronaldo'nun önümüzdeki hafta City formasını giymek için İngiltere'ye gideceği belirtildi.
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