Son Dakika | CRR'nin çevrim içi konserleri ay sonuna kadar müzikseverlerle buluşacak - Son Dakika

Son Dakika | CRR'nin çevrim içi konserleri ay sonuna kadar müzikseverlerle buluşacak

16.01.2021 13:55
Son Dakika | CRR'nin çevrim içi konserleri ay sonuna kadar müzikseverlerle buluşacak, System.String[]

Son dakika habere göre Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nun yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle YouTube kanalından yayınladığı birbirinden renkli konserler, ocak ayında da müzikseverlerle buluşmaya devam ediyor.

Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nun yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle YouTube kanalından yayınladığı birbirinden renkli konserler, ocak ayında da müzikseverlerle buluşmaya devam ediyor.

CRR'de yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan Devlet Sanatçısı, piyanist İslam Manafov, dünyaca ünlü besteci Beethoven'in 4. ve 5. senfonilerini F. Liszt'in piyano düzenlemesi ile 18 Ocak'ta dinleyicilerin beğenisine sunacak.

Bakü Müzik Akademisi ve Yeditepe Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak çalışan Manafov, sanat yaşamına piyanist, besteci ve orkestra şefi olarak devam ediyor.

CRR Konser Salonu Sanat Yönetmeni Cem Mansur'un konser öncesi Manafov ile gerçekleştireceği söyleşi de CRR YouTube kanalından yayınlanacak.

Meydan Faslı

Son yıllarda unutulmaya yüz tutan, geleneksel müziğin önemli formlarından Fasıl Musikisi, CRR Konser Salonu'nda düzenlenen konserle, 22 Ocak'ta yeniden müzikseverlerle buluşacak.

Konserde handedeler olarak Bekir Ünlüataer, Çiğdem Yarkın, Gül Yazıcı, Hamdi Demircioğlu ve İlhan Yazıcı yer alacak. Sanatçılara kemanda Kemal Caba, kanunda Sezgin Sezer, udta Gürcan Yaman, kemençede Nağme Yarkın, çelloda Çağlar Kırömeroğlu ve ritimde Ferruh Yarkın eşlik edecek.

Minyatür konseri

Akademik çalışmalarını 2010 yılından bu yana İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Piyano Bölümü'nde sürdüren Doç. Kandemir Basmacıoğlu, CRR Konser Salonu YouTube kanalından yayınlanacak "Minyatürler" konseri ile 24 Ocak'ta dinleyicilerle bir araya gelecek.

Açıklamada konserler ilgili görüşlerine yer verilen Basmacıoğlu, şunları kaydetti:

"Tarihe yön veren besteciler, senfoni ve sonat gibi büyük müzik formlarının yanında bazıları birkaç sayfa, hatta birkaç satırdan oluşan minyatür olarak adlandırılabilecek eserler de yaratmışlardır. Sunduğum konser programında Beethoven, Debussy ve Alnar gibi farklı dönem ve coğrafyalara ait bestecilerin minyatür türünde bestelediği eserlerden örnekler vererek, bu türün müzik tarihindeki yolculuğuna değinmeyi amaçlıyorum."

Mozart Doğum Günü Konseri

Wolfgang Amadeus Mozart'ın dünyaya gelişini 27 Ocak'ta bir konserle kutlayacak olan CRR, konserde usta bestecinin yaşam öyküsüne ve müziğinde sürekli kendini gösteren şakacı ve muzip kimliğine yer verecek.

Cem Mansur'un anlatımıyla gerçekleştirilecek konserde, Mozart'ın eserlerini CRR Gençlik Orkestrası seslendirecek.

Trio Hexis

Gökhan Aybulus (piyano), Erkin Onay (keman) ve Çağ Erçağ (viyolonsel) üçlüsünden oluşan Trio Hexis topluluğu, 28 Ocak'taki konserde İlhan Baran'ın 1975 yılında tamamlayıp yayınladığı ve uluslararası alanda da en çok seslendirilen "Dönüşümler" adlı eserini ve 19. yüzyılın ikinci yarısının en önemli Alman romantik akım bestecilerinden Johannes Brahms'in piyanolu "Trio No.1 Op.8" adlı eserini seslendirecek.

"Hiç" projesi için bir araya gelecekler

Derya Türkan ve Özer Özel ise "Hiç" başlıklı çevrim içi konserle, 29 Ocak'ta hayranlarıyla YouTube üzerinden bir araya gelecek. Konserde, 10 Kişilik ritim grubu ilk kez CRR'de "Hiç" projesi için bir araya gelecek.

Tüm konserler saat 20.00'de başlamakla birlikte, etkinlikler yayınlandığı tarihten itibaren 1 hafta boyunca CRR YouTube kanalından izlenebilecek.

Cem Mansur, Konser, Müzik, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | CRR'nin çevrim içi konserleri ay sonuna kadar müzikseverlerle buluşacak - Son Dakika


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