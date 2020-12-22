Ankara'nın Çubuk ilçesinde mermer atölyesi işleten kişi, iş yerinde ölü bulundu.
Cumhuriyet Mahallesi'nde, Çubuk Sanayi Sitesi'nde mermer atölyesi bulunan Mehmet Sarıkavak'ın (46), iş yerinde koltukta hareketsiz olduğunu gören mahalle bekçileri durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekiplerce hayatını kaybettiği belirlenen Sarıkavak'ın cesedi, Ankara Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son Dakika | Çubuk'ta mermer atölyesi sahibi iş yerinde ölü bulundu - Son Dakika