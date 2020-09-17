Son dakika! Cudi Dağı'nda 2 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Son dakika! Cudi Dağı'nda 2 terörist etkisiz hale getirildi
Bir son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığınca, Şırnak'ın Silopi ilçesi Cudi Dağı bölgesinde, MİT ve Jandarma unsurlarının müşterek gerçekleştirdiği operasyonda, 2 teröristin ölü olarak ele geçirildiği bildirildi.
İçişleri Bakanlığınca, Şırnak'ın Silopi ilçesi Cudi Dağı bölgesinde, MİT ve Jandarma unsurlarının müşterek gerçekleştirdiği operasyonda, 2 teröristin ölü olarak ele geçirildiği bildirildi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "YILDIRIM-1 Cudi operasyonu kapsamında; Şırnak'ın Silopi ilçesi Cudi Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca müşterek gerçekleştirilen operasyonda, 2 teröristin, 2 M-16 Piyade Tüfeği ile birlikte ölü olarak ele geçirildiği" belirtildi.
Açıklamada, bölgede operasyonların devam etmekte olduğu da vurgulandı.
Son Dakika Son Dakika: Yurt dışındaki HDP'li Osman Baydemir'in kırmızı bülten ve iade talebi Adalet Bakanlığı'na gönderildi Kan donduran baba vahşeti! Üç çocuğunu eve kilitleyip 2 gün boyunca işkence yaptı Son Dakika! İlk koronavirüs aşısı için öncelik 1200 sağlıkçıya verilecek Merakla beklenen Playstation 5, kasımda satışa sunulacak Sahilde çöp topladığı esnada alüminyum folyoya sarılı beyin buldu Deniz Akkaya, canlı yayında kavga ettiği Selin Ciğerci'nin yıllar önceki müstehcen videosunu paylaştı Türkiye yılın ilk 8 ayında bal ihracatından 16,5 milyon dolar kazandı İstismardan tutuklanan sahte şeyhin ifadesi ortaya çıktı: Dede şefkatiyle öptüm