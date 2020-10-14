Son dakika... Çukura düşen düve, halatla kurtarıldı - Son Dakika

Lüleburgaz'ın Dere Mahallesi'nde saat 06.00 sıralarında bir evin önüne açılan kanalizasyon çukuruna düşen düveyi görenler, Lüleburgaz Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi. Gelen ekipler, sıkışan hayvanı çıkarmak için yoğun çaba harcadı. Düve, vücuduna bağlanan halatla çekilerek kurtarıldı. Veteriner kontrolünden geçirilen düve, sahibine teslim edildi.

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