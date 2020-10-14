Son dakika... Çukura düşen düve, halatla kurtarıldı - Son Dakika

Son dakika... Çukura düşen düve, halatla kurtarıldı
14.10.2020 11:09
Son dakika haberlerine göre KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde kanalizasyon çukuruna düşen düve, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz
ilçesinde kanalizasyon çukuruna düşen düve, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Lüleburgaz'ın Dere Mahallesi'nde saat 06.00 sıralarında bir evin önüne açılan kanalizasyon çukuruna düşen düveyi görenler, Lüleburgaz Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi. Gelen ekipler, sıkışan hayvanı çıkarmak için yoğun çaba harcadı. Düve, vücuduna bağlanan halatla çekilerek kurtarıldı. Veteriner kontrolünden geçirilen düve, sahibine teslim edildi.
- Kırklareli
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