Son dakika! Çukurca'da 3 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Son dakika! Çukurca'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

Bir son dakika haberine göre Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi.


Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, 2. Hudut Tugay Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "İlimiz Çukurca ilçesi Dağbaşı mevkiinde tespit edilen 3 bölücü terör örgütü mensubu, yapılan hava destekli operasyon neticesinde silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hele getirilen bölücü terör örgütü mensuplarının 25 Haziran 2020 günü Çukurca ilçesi Harkabirim Üs Bölgesi yolunda su isale hattı inşaatında çalışma yapan sivil firma personeline saldırı düzenleyen teröristler arasında olduğu tespit edilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 13:30 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Çukurca'da 3 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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