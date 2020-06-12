Son dakika! Cuma namazı salgın sonrası üçüncü kez kılındı - Son Dakika
Son dakika! Cuma namazı salgın sonrası üçüncü kez kılındı
Son dakika güncel haberine göre Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ara verilen cemaatle ibadete cuma namazıyla yeniden devam edildi.
Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ara verilen cemaatle ibadete cuma namazıyla yeniden devam edildi. Sivas Valisi Salih Ayhan ve il protokolü, Kale Camisi önündeki açık alanda cuma namazını eda etti.
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12.06.2020 20:26:13. #1.13#
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