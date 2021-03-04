Son dakika! Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış Beyşehir'de - Son Dakika

Son dakika! Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış Beyşehir'de

04.03.2021 16:31
Son dakika! Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış Beyşehir'de, System.String[]

Son dakika gündem haberine göre Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış, Beyşehir'de av tüfeği üretiminin önde gelen merkezlerinden Üzümlü Mahallesi'nin her zaman üretimiyle bir domino, sigorta ve motor olarak ilçenin ve ülkenin ekonomisine katkılar sağladığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış, Beyşehir'de av tüfeği üretiminin önde gelen merkezlerinden Üzümlü Mahallesi'nin her zaman üretimiyle bir domino, sigorta ve motor olarak ilçenin ve ülkenin ekonomisine katkılar sağladığını söyledi.

Akış, Üzümlü Silahçılar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi bünyesinde 80 bin metrekarelik alanda kurulan yeni sanayi alanında yatırım yapacak hak sahiplerinin belirlenmesi için kura çekilişi toplantısına katıldı.

Başlangıçta yer alan zorluklara rağmen hem devletteki yasal prosedürlerin, hem de kurumların alana katkıları bakımından her zaman öncü olmaya çalıştıklarını ve bugün de gelinen noktada kura aşamasına gelindiğini vurgulayan Akış, "Buralar artık sizlere teslim edilecek, zaten emekler sizin, sizin alın terinizle, gayretinizle alınmış yerler buralar. İnşallah kısa sürede yerlerinizi yapacak, üretime bir an önce başlayacaksınız. Bunun mutluluğunu yaşıyorum açıkçası." diye konuştu.

Üzümlü bölgesinin her zaman üretimiyle bölge için bir domino, sigorta ve motor olduğunu da vurgulayan Akış, Beyşehir'in ve ülke ekonomisine de çok büyük katkılar sağladığına dikkati çekerek, "O yüzden Üzümlü bizim için kıymetli, Üzümlü'yü başımızın üzerinde ne kadar taşısak yorulmayız. Hepimiz bugün de burada güzel bir hizmete ilk adımı inşallah atacağız. Tabi artık, özellikle son bir yıllık üretim süreçlerine, ihracat ve istihdam rakamlarına baktığımızda artık Üzümlü kabuğuna sığmıyor." ifadelerini kullandı.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır da, Üzümlü ve Huğlu'daki silah üretimi başarısından mutluluk duyduğunu aktararak, "Sizlere imar düzenlemesinden tutun da alt ve üst yapısıyla hizmet etmek de bizlerin boynumuzun borcu." dedi.

Kura çekiminin ardından Akış, Üzümlü Mahallesi'nde yapılması planlanan cami ve külliye ile toplu konut alanlarını gezdi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış Beyşehir'de - Son Dakika


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