Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Orhan'a Hakkari'de sevgi seli - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Orhan'a Hakkari'de sevgi seli

25.10.2020 22:09

Hakkari'yi ziyaret eden Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, vatandaşların sevgi seli ile karşılandı.

Hakkari'yi ziyaret eden Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, vatandaşların sevgi seli ile karşılandı. Orhan, vatandaşları Kürtçe selamlayarak onların hatırlarını sordu.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür, Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı ve Dünya Rafting Federasyonu 2. Başkanı Fikret Yardımcı ile birlikte akşam saatlerinde esnafları ziyaret etti. Vali Akbıyık'ın sürekli kendilerini ziyaret ettiğini ifade eden esnaf, vali ve beraberindekileri çay ve yemeğe davet etti. Esnafı kırmayan heyet ikram edilen çayı içerek vatandaşlarla sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, işyeri ziyaretinde Kürtçe olarak vatandaşların hal ve hatırlarını sordu. Kürtçe sohbettinden dolayı Orhan'a teşekkür eden vatandaşlar kendisine yoğun ilgi gösterdi. Kürtçe olarak, Hakkari'de iş sahaları olmadığını Orhan'a ileten gençler iş talebinde bulundu. Orhan'ın Kürtçe konuştuğunu öğrenen bazı vatandaşlar ise sorun ve sıkıntılarını kendisine anlattı. Akşam saatleri olmasına rağmen açık olan Hakkari'deki tüm işyerlerini tek tek dolaşan Orhan, esnafların hal ve hatırlarını sordu. Orhan, nöbet tutan polis memurlarıyla da yakından ilgilendi.

Türkiye Rafting Şampiyonası'nın teknik toplantısının yapıldığı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne geçen Vali ve beraberindekiler toplantıya katılarak değişik illerden 25 kulüp sporcusu ile bir araya geldi.

Burada bir konuşma yapan Hakkari Gençlik Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, Türkiye Rafting Şampiyonası'nı Hakkari'de düzenleyen herkese teşekkür etti. Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı ve Dünya Rafting Federasyonu 2. Başkanı Fikret Yardımcı da Hakkari'nin coğrafyasına hayran kaldığını belirterek, yarışmaya katılan tüm kulüplere başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan ise, sporcuları Kürtçe olarak selamlayarak salondakilerden büyük alkış aldı. Orhan, " Şırnak'tan sonra Hakkari'de bir ilki gerçekleştiriyoruz. Bilgi beceri ve dostluğunuzla Hakkari'ye geldiniz. Sizin huzurunuzda Sayın Bakanımız, Sayın Valimize ve bu organizasyonu gerçekleştiren herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Vali Akbıyık ise, "Hakkari dağları, Cilo, Sat ve Buzul gölleri, Zap Nehri, Berçelan Yaylası, kayak merkeziyle güzeldi. Hakkari'de huzur ve güven var. Hakkari, İstanbul kadar güvenlidir. Hakkari tarihin en çok yatırımların yapıldığı dönemler yaşıyor. Türkiye Rafting Şampiyonası'nı Hakkari'de düzenleyen Sayın Bakanımız ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu. - HAKKARİ

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Orhan'a Hakkari'de sevgi seli
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Orhan'a Hakkari'de sevgi seli
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Orhan'a Hakkari'de sevgi seli
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Orhan'a Hakkari'de sevgi seli
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Orhan'a Hakkari'de sevgi seli

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Orhan'a Hakkari'de sevgi seli - Son Dakika

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