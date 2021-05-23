Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sertçelik, Türklerin tarihinde tek bir soykırımın bile olmadığını söyledi - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sertçelik, Türklerin tarihinde tek bir soykırımın bile olmadığını söyledi

23.05.2021 14:17

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Seyit Sertçelik, Türklerin tarihinde tek bir kara leke ve soykırımın dahi olmadığını belirterek, "Türk milleti savaş döneminde yaşadığı büyük acıları yüreğine gömerek susarken Ermeniler, ellerinde hiçbir belge ve kanıt olmadan soykırıma uğradıkları...

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Seyit Sertçelik, Türklerin tarihinde tek bir kara leke ve soykırımın dahi olmadığını belirterek, "Türk milleti savaş döneminde yaşadığı büyük acıları yüreğine gömerek susarken Ermeniler, ellerinde hiçbir belge ve kanıt olmadan soykırıma uğradıkları yalanını dünya kamuoyuna ısrarlı bir şekilde işledi." ifadelerini kullandı.

Sertçelik, Atatürk Üniversitesi Türk-Ermeni İlişkileri Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Erol Kürkçüoğlu ve beraberindekilerle Doğu Anadolu Bölgesi'nde Ermeni çetelerince mezalimin yapıldığı yerleri gezdi.

Erzurum'da Ermeni çeteleri tarafından katledilenlerin mezarlarının bulunduğu Karskapı ve Alaca şehitliklerini de ziyaret eden Sertçelik, mezalime uğrayanların yakınlarıyla görüştü.

Tarihte "93 Harbi" olarak bilinen 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nda, bebeğini beşikte bırakarak cepheye koşan, Türk kadınının kahramanlığının simgelerinden Nene Hatun'un kabrini ziyaret eden Sertçelik, Aziziye ve Mecidiye tabyalarında incelemelerde bulundu.

"Çetenin askeri bando takımı olur mu?"

Sertçelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk halkına yapılan soykırımın aslında düzenli bir Ermeni askeri birliği tarafından yapıldığını belirtti.

Tarihi belgelerde, yapılan soykırımların tüm çıplaklığı ile ortaya konulduğunu vurgulayan Sertçelik, şöyle konuştu:

"Çetenin askeri bando takımı olur mu? Çetenin gezici silah tamir atölyesi, sıhhiye birliği olur mu? Düzenli bir orduya sahip olan Ermeniler, buralarda katliam yapmıştır ve bu, tarihi belgelerde mevcut. Doğu vilayetlerinde Ermeni devleti kuracakları yanılgısına düşen milliyetçi Ermeni aydınlarının örgütlediği Ermeniler, ülkenin bir çok yerinde devlete karşı silahlı isyana kalkışmışlar, 500 binin üzerinde Müslümanı acımasızca katletmişlerdir. Ermeni tarihçilerin eserlerinde Müslümanların nasıl katledildikleri açıkça itiraf edilmektedir. Keza savaşı yaşamış Erzurumlu büyüklerimizin anlatımlarıyla Taşnak ve Hınçak Ermenileri, Müslümanları camilerde ve köylerdeki samanlıklarda diri diri yakarak büyük katliamlar gerçekleştirmişlerdir. Osmanlı Devleti'ne karşı Kafkasya cephesinde Rus ordusu bünyesinde savaşan Ermenilerin sayısı, bazı Ermeni tarihçilerince 150 bin, bazılarınca 300 bin olarak verilmektedir."

"Türklerin tarihinde soykırım yoktur"

Ermeni tarihçilerin, kendi belgelerinde, Türk ordusuna karşı savaşan Ermenilerin önemli bir bölümünün, hayatlarını cephede kaybettiğini belirttiklerine dikkati çeken Sertçelik, savaş döneminde doğudan Rusya ve İran'a giden Ermenilerin sayısının 500 bin kişiyi bulduğunu aktardı.

300 bin Ermeni'nin, İstanbul ve batı vilayetlerinde sağ salim yaşamlarını sürdürdüğünün altını çizen Sertçelik, şöyle konuştu:

"450-500 bin Ermeni ise ülkenin güney bölgelerine tehcir edilmişler. Bunların çok büyük bir kısmı tehcir bölgesine ulaşmışlardır. 1914'te Osmanlı Devleti'nde yaşayan Ermeni nüfusu 1 milyon 300 bindir. Türkiye'den, Rusya'ya giden Ermenilerden 40 bini Erivan ve çevresinde açlık, bulaşıcı hastalıklar ve soğuktan hayatlarını kaybetmişlerdir. Birinci Dünya Savaşı esnasında Ermenilerin bütün kayıpları 150 bin. Buna Rusya'da ölen 40 bin kişi de dahildir. Türklerin tarihinde tek bir kara leke ve soykırım yoktur. Türk milleti savaş döneminde yaşadığı büyük acıları yüreğine gömerek susarken Ermeniler, ellerinde hiçbir belge ve kanıt olmaksızın soykırıma uğradıkları yalanını dünya kamuoyuna ısrarlı bir şekilde işledi."

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sertçelik, Türklerin tarihinde tek bir soykırımın bile olmadığını söyledi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sertçelik, Türklerin tarihinde tek bir soykırımın bile olmadığını söyledi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sertçelik, Türklerin tarihinde tek bir soykırımın bile olmadığını söyledi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sertçelik, Türklerin tarihinde tek bir soykırımın bile olmadığını söyledi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sertçelik, Türklerin tarihinde tek bir soykırımın bile olmadığını söyledi

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sertçelik, Türklerin tarihinde tek bir soykırımın bile olmadığını söyledi - Son Dakika


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