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Son dakika! Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: "Ya olacağız ya öleceğiz diyerek emperyalistlerin mankurt darbecilerine göğsümüzü siper ettik" - Son Dakika

Son dakika! Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: "Ya olacağız ya öleceğiz diyerek emperyalistlerin mankurt darbecilerine göğsümüzü siper ettik"

12.09.2021 14:27
Son dakika! Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu:

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, 12 Eylül dolayısıyla düzenlenen etkinlikte konuşarak, "Cumhurbaşkanımızın yanında 'ya olacağız ya öleceğiz' diyerek emperyalistlerin mankurt darbecilerine göğsümüzü siper ettik.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, 12 Eylül dolayısıyla düzenlenen etkinlikte konuşarak, "Cumhurbaşkanımızın yanında 'ya olacağız ya öleceğiz' diyerek emperyalistlerin mankurt darbecilerine göğsümüzü siper ettik. Milletçe onlara biz öyle bir darbe yaptık ki, feryatları Pensilvanya'ya ulaştı" dedi.

Yerli Düşünce Derneği, 12 Eylül 1980 darbesinin 41. yıl dönümü dolayısıyla bir organizasyon düzenledi. Düzenlenen organizasyona Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu'da katıldı. Etkinlikte konuşan Yalçın Topçu, Türkiye tarihinde birçok darbe olduğuna, ancak 15 Temmuz'da bütün darbecilere Türk milleti olarak cevap verdiklerini söyledi.

"650 bin kişi gözaltına alınıp, 210 bin davada 230 bin kişi yargılandı"

Yerli Düşünce Derneğinin düzenlediği toplantıda 12 Eylül darbesinde binlerce kişinin mağdur edildiğini hatırlatan Yalçın Topçu, "Onların Çocukları tarafından, milli iradeye ve milletin çocuklarına karşı 27 Mayıs'tan 20 yıl sonra 12 Eylül'de Türkiye'nin büyüme, kalkınma, güçlenme ve demokrasi hedeflerine yetişmiş idealist insan envanterine ikinci defa kanlı bir darbe daha vuruldu. 650 bin kişi gözaltına alınıp, 210 bin davada 230 bin kişi yargılandı. 7 binden fazla insan için idam istendi. 517 kişiye idam cezası verilip, 50 kişi idam edildi. 14 bin kişi vatandaşlıktan atılıp, 100 bine yakın insan örgüt üyesi suçundan yargılanıp, 30 bin kişi sakıncalı diye işine son verildi. 4 bine yakın öğretmen ve yüzlerce üniversite görevlisi açığa alınıp bir de kamu haklarından men edilmişti" ifadelerini kullandı.

"Ya olacağız ya öleceğiz diyerek emperyalistlerin mankurt darbecilerine göğsümüzü siper ettik"

Gerçekleştirilen 12 Eylül darbesinde gösterilemeyen direniş ve kazanılamayan zaferin 15 Temmuz darbe girişiminde gösterildiğini ve zafer kazanıldığını belirten Topçu şunları kaydetti:

"Bizim kuşağımız, 'Şartların olgunlaşmasını bekledik!' diyen 12 Eylül darbesini yapan Gözkamanların ve Washington'da Türk-ABD Konseyi kapanış balosunda 'Sincan'da demokrasiye balans ayarı yaptık' diyen 28 Şubat post modern darbeci mankurtların zalimce ve hak hukuk tanımaz uygulamaları ile büyük zulümler gördü ve telafisi olmayan mağduriyetler yaşadı. Ama çok şükür yılmadık, sinmedik dedelerimizin 27 Mayıs'ta, babalarımızın 12 Eylül'de yapamadıklarını, 28 Şubat'ta 'Namlusunu Millete Çevirmiş Tanka Selam Durmam' diyen cennet mekan Muhsin Başkan'ım ve 28 Şubat Cuntası tarafından kurulan Batı Çalışma Grubuna karşı Demokrasi Çalışma Grubunu kuran rahmetli Hasan Celal Güzel Ağabey gibi biz de 15 Temmuz'da 'ölümüne, ölümüne' diyen Cumhurbaşkanımızın yanında 'ya olacağız ya öleceğiz' diyerek emperyalistlerin mankurt darbecilerine göğsümüzü siper ettik. Milletçe onlara biz öyle bir darbe yaptık ki, feryatları Pensilvanya'ya ulaştı."

"Zalimler için de cehennem var"

Bu güne kadar karşılaştıkları her türlü sorunla mücadele ettiklerini söyleyen Topçu şöyle devam etti:

"Bugün burada bu mütevazı toplantı vesilesiyle bir araya gelen bizlerin ayrı ayrı kaderi gereği yaşadığı acı mağduriyetleri var. Fakat bizler inanıyoruz ki, zalimler için de cehennem var. Ama şunu gururla söylemek isterim ki; bizler acı çektik, mağdur edildik, gadre uğradık ama eğilip bükülmedik, darağaçları gösterilerek tehdit edildik fakat adamlığımıza gölge düşürmedik, çok şükür her birinizin şerefli bir mazisi, destansı bir hikayesi var. 'Onların Çocuklarının', 'Milletin Çocuklarına karşı yaptıkları 27 Mayıs, 12 Eylül, 28 Şubat ve 15 Temmuz darbelerini yapan kuklaları ve onların iplerini elinde tutanları lanetliyor, mağdur ve mazlumlarını da saygı, rahmet, minnet ve şükranla yad ediyoruz. Allah, vatan, millet ve devlet için canlarını feda eden bütün aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor; gazilerimize sağlık ve esenlikler diliyoruz. Birliğimiz ve dirliğimiz daim olsun. Allah; vatanımızı, milletimizi, devletimizi korusun, yüceltsin ve yükseltsin." - ANKARA

Son dakika! Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: Ya olacağız ya öleceğiz diyerek emperyalistlerin mankurt darbecilerine göğsümüzü siper ettik
Son dakika! Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: Ya olacağız ya öleceğiz diyerek emperyalistlerin mankurt darbecilerine göğsümüzü siper ettik
Son dakika! Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: Ya olacağız ya öleceğiz diyerek emperyalistlerin mankurt darbecilerine göğsümüzü siper ettik

Cumhurbaşkanı başdanışmanı, 12 Eylül Darbesi, Yalçın Topçu, 15 Temmuz, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika! Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: 'Ya olacağız ya öleceğiz diyerek emperyalistlerin mankurt darbecilerine göğsümüzü siper ettik' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: "Ya olacağız ya öleceğiz diyerek emperyalistlerin mankurt darbecilerine göğsümüzü siper ettik" - Son Dakika
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