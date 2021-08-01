Üye Girişi
Son dakika: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu: "Bu vatan için bedel ödemeye hazırız" - Son Dakika

Son dakika: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu: "Bu vatan için bedel ödemeye hazırız"

01.08.2021 12:01
Son dakika: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu:

Edinilen son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Yerli Düşünce Derneği Onursal Başkanı Yalçın Topçu, çok yönlü saldırılar karşısında çok yönlü düşünmek zorunda olduklarını belirterek, "Birbirimizden başka dostumuzun olmadığı bir ülkenin evlatlarıyız;

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Yerli Düşünce Derneği Onursal Başkanı Yalçın Topçu, çok yönlü saldırılar karşısında çok yönlü düşünmek zorunda olduklarını belirterek, "Birbirimizden başka dostumuzun olmadığı bir ülkenin evlatlarıyız; sürekli uyanık ve daima bir, iri ve dünya döndükçe de her daim diri olarak var olacağız" ifadesini kullandı.

Yerli Düşünce Derneği Yönetim Kurulu, Türkiye genelinde devam eden orman yangınlarına ilişkin bir gündem toplantısı gerçekleştirdi. Burada açıklamalarda bulunan Yalçın Topçu, başta Antalya, Kayseri, Kütahya, Osmaniye, Adana, Muğla, Mersin olmak üzere çeşitli il ve ilçelerimizde meydana gelen yangın felaketlerinden üzüntü duyduklarını belirterek, bu felaketlerin müsebbibi olanların bedelini çok ağır ödeyeceklerini belirtti.

Topçu, çok yönlü saldırılar karşısında çok yönlü düşünmek zorunda olduklarını ifade ederek, "Birbirimizden başka dostumuzun olmadığı bir ülkenin evlatlarıyız; sürekli uyanık ve daima bir, iri ve dünya döndükçe de her daim diri olarak var olacağız. Üzerimize oynanan bu envai çeşit oyunlar canımızı yaksa da, hamdolsun milletimizin bin yıllık sağlam mayası sayesinde bu oyunların tamamı boşa çıkıyor, asıl hedefine varamıyor. Bu toprakların bize vatan olması için her zerresi koyun koyuna yatan dedelerimizin şehit kanları ile sulanmıştır" değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'de tek bayrakla tek devletle ve tek bir millet olarak yaşamanın bedelini hep beraber ödemeye hazır olduklarını aktaran Topçu, şöyle devam etti:

"İhanetin, musibetlerin üst üste gelmesinden, şer güçlerin bölücü eşkıyasından, siyasi kılıflı Gözkaman'larından asla yılıp, çekinmeyiz. 'Kulaklarına asacakları soğanları' bile elimizle götürüp veririz. Asla ümitsiz olmayız, ha bir eksik ha bir fazla ne fark eder topunuz gelin. İster bölücü, ister siyasi, ister ekolojik, ister ekonomik terörünüzle gelin; yine rezil olacak, yine zelil olacaksınız. Kazdığınız çukurlarda boğulacak, yaktığınız canlar kadar canınız yanacak, bizi asla yenemediniz yine yenemeyeceksiniz. Ülkesi için canını ateşe atan bütün şehitlerimizi, Şahin Akdemir'imizin manevi şahsında rahmetle, minnetle ve saygıyla anıyoruz." - ANKARA

Son dakika: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu: Bu vatan için bedel ödemeye hazırız

Cumhurbaşkanı başdanışmanı, Yalçın Topçu, Türkiye, Vatan, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu: 'Bu vatan için bedel ödemeye hazırız' - Son Dakika


Son Dakika

G.Saraylı Oğulcan, sevgilisini öpücüklere boğuldu! Görüntüler Arda Turan'ın teknesinden geldi 12:19 G.Saraylı Oğulcan, sevgilisini öpücüklere boğuldu! Görüntüler Arda Turan'ın teknesinden geldi Önce kendini balkondan attı, sonra 12:10 Önce kendini balkondan attı, sonra "Ölmedim be" diyerek sevincinden sigara yaktı Kendisini satmak isteyen alkollü eşini öldüren kadın: Namusum için bu suçu işledim 12:02 Kendisini satmak isteyen alkollü eşini öldüren kadın: Namusum için bu suçu işledim
O teori bu sefer işe yaramadı! Suçlu, olay mahalline gelerek yakayı ele verdi 11:57 O teori bu sefer işe yaramadı! Suçlu, olay mahalline gelerek yakayı ele verdi Erdoğan, yangın felaketiyle sarsılan Türkiye'ye uçak gönderen 4 ülkenin ismini açıkladı 11:48 Erdoğan, yangın felaketiyle sarsılan Türkiye'ye uçak gönderen 4 ülkenin ismini açıkladı Canı pahasına alevlerle mücadele eden yangın şehidinin son görüntüleri 11:31 Canı pahasına alevlerle mücadele eden yangın şehidinin son görüntüleri
Son durumu Bakan Pakdemirli paylaştı! Antalya ve Muğla'da alevlerle mücadele sürüyor 11:22 Son durumu Bakan Pakdemirli paylaştı! Antalya ve Muğla'da alevlerle mücadele sürüyor Parkta korkunç kavga! Alkollü gençlerden 1'i ölü, 3'ü yaralı 11:13 Parkta korkunç kavga! Alkollü gençlerden 1'i ölü, 3'ü yaralı

Son Dakika Haberleri
12:01 Kendisini satmak isteyen alkollü eşini öldüren kadın: Namusum için bu suçu işledim
11:54 Van'da sele kapılan Kader'in mucizevi kurtuluşu şaşkınlık yarattı! Genç kadın, yaşadığı zor anları anlattı
11:37 Atilla Gökçe'nin önerisi tepki topladı! Okmeydanı'nın "Mete Gazoz Okmeydanı" olarak yenilenmesini istedi
11:24 Milas'ın Beyciler köyünde çıkan yangın sabaha kadar devam etti! Köylüler adeta dehşeti yaşadı
11:22 Son durumu Bakan Pakdemirli paylaştı! Antalya ve Muğla'da alevlerle mücadele sürüyor
11:17 Tokyo Olimpiyatları'nda salı günü milli yelkencimiz Alican Kaynar, altın madalya için yarışacak
11:10 Laf atma tartışması polis müdahalesiyle bitti! Saç saça baş başa kavga kameralarda
11:07 Berkan Kutlu transferinde senet krizi! Başkan Burak Elmas kefil oldu
11:05 İki doz BioNTech aşısı olan ünlü sunucu Genevieve Gorder delta varyantına yakalandı
11:01 Emre Mor veto yedi! Sergen Yalçın, menajerlerin önerdiği genç futbolcuyu düşünmedi bile
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'ndan genelge: Aşı olmayanlar çalıştırılmayacak Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'ndan genelge: Aşı olmayanlar çalıştırılmayacak         
12:19
Kızların etek altı fotoğraflarını çektiği iddia edilen kişiyi evire çevire dövdüler! Anbean kamerada Kızların etek altı fotoğraflarını çektiği iddia edilen kişiyi evire çevire dövdüler! Anbean kamerada         
12:16
Konya katliamının görüntüleri ortaya çıktı! Aynı aileden 7 kişi öldü Konya katliamının görüntüleri ortaya çıktı! Aynı aileden 7 kişi öldü         
12:05
Demet Akalın'ın Demet Akalın'ın "Azerbaycan yangın uçağı gönderdi mi?" sorusuna Azerbaycanlı takipçisinden sert cevap: Önce ülkenin adını doğru yazın         
12:00
Van'da sele kapılan Kader'in mucizevi kurtuluşu şaşkınlık yarattı! Genç kadın, yaşadığı zor anları anlattı Van'da sele kapılan Kader'in mucizevi kurtuluşu şaşkınlık yarattı! Genç kadın, yaşadığı zor anları anlattı         
11:55
Atilla Gökçe'nin önerisi tepki topladı! Okmeydanı'nın Atilla Gökçe'nin önerisi tepki topladı! Okmeydanı'nın "Mete Gazoz Okmeydanı" olarak yenilenmesini istedi         
11:37
Milas'ın Beyciler köyünde çıkan yangın sabaha kadar devam etti! Köylüler adeta dehşeti yaşadı Milas'ın Beyciler köyünde çıkan yangın sabaha kadar devam etti! Köylüler adeta dehşeti yaşadı         
11:24
10 yıl sonra konuştu! Kaddafi'nin oğlu ortaya çıkıp, başkanlığa göz kırptı 10 yıl sonra konuştu! Kaddafi'nin oğlu ortaya çıkıp, başkanlığa göz kırptı         
11:16
Laf atma tartışması polis müdahalesiyle bitti! Saç saça baş başa kavga kameralarda Laf atma tartışması polis müdahalesiyle bitti! Saç saça baş başa kavga kameralarda         
11:10
İki doz BioNTech aşısı olan ünlü sunucu Genevieve Gorder delta varyantına yakalandı İki doz BioNTech aşısı olan ünlü sunucu Genevieve Gorder delta varyantına yakalandı         
11:05
Emre Mor veto yedi! Sergen Yalçın, menajerlerin önerdiği genç futbolcuyu düşünmedi bile Emre Mor veto yedi! Sergen Yalçın, menajerlerin önerdiği genç futbolcuyu düşünmedi bile         
11:01
Alanya'yı küle çevireceklerdi! Gece boyu nöbet tutan gençlerin dikkati felaketi önledi, polis iki aracın peşinde Alanya'yı küle çevireceklerdi! Gece boyu nöbet tutan gençlerin dikkati felaketi önledi, polis iki aracın peşinde         
10:28
Carole'den Beşiktaş galibiyeti sonrası çarpıcı paylaşım! Galatasaray forması giydiği günlere atıfta bulundu Carole'den Beşiktaş galibiyeti sonrası çarpıcı paylaşım! Galatasaray forması giydiği günlere atıfta bulundu         
00:37
Barcelona'da forma giyen Türk yıldız Yusuf Demir'den klas gol! Katalan devinin paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu Barcelona'da forma giyen Türk yıldız Yusuf Demir'den klas gol! Katalan devinin paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu         
22:16
Açılışa katılınca eleştiri yağmuruna tutulan Tuğba Özay, elleri titreyerek ateş püskürdü Açılışa katılınca eleştiri yağmuruna tutulan Tuğba Özay, elleri titreyerek ateş püskürdü         
20:42
Türkiye yangın felaketleriyle boğuşurken Azeri spikerin sözleri tüyleri diken diken etti Türkiye yangın felaketleriyle boğuşurken Azeri spikerin sözleri tüyleri diken diken etti         
09:41
Gezinti gününü kayda almak isteyen damat, kayınvalidesinin uçurumdan aşağıya düştüğü anları görüntüledi Gezinti gününü kayda almak isteyen damat, kayınvalidesinin uçurumdan aşağıya düştüğü anları görüntüledi         
09:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2021 12:46:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu: "Bu vatan için bedel ödemeye hazırız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement