Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'ni gezdi - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na çiçek bırakması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişiminin özel ses ve görsel efektlerle anlatılacağı 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'nin açılışını gerçekleştirdi. (2)

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş 'ın törende dua etmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın katılımcılar ile sohbet etmesi

Zabıta memuru, vatandaşın uyarısı üzerine kendisine ceza yazdı

Fatih'te onlarca kişinin içinde gasp girişimi! Darbedilmesine rağmen çantayı bırakmadı

"Göğüslerim göbek deliğime kadar sarksa bile sütyen takmayacağım" diyen ünlü oyuncu Gillian Anderson'a komşuları isyan etti