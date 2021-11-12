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Son dakika: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, 1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ SON TABLİYE YERLEŞTİRME TÖRENİNE KATILACAK - Son Dakika

Son dakika: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, 1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ SON TABLİYE YERLEŞTİRME TÖRENİNE KATILACAK

12.11.2021 12:23

Gelen son dakika haberlerine göre CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mart 2017'de temelini attığı 1915 Çanakkale Köprüsü'nde yarın düzenlenecek, araç geçiş yolunun son tabliye yerleştirme törenine katılacak.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mart 2017'de temelini attığı 1915 Çanakkale Köprüsü'nde yarın düzenlenecek, araç geçiş yolunun son tabliye yerleştirme törenine katılacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Zeytinburnu'nda önceki gün katıldığı, Marmaray Zübeyde Hanım Parkı'nın açılış törenindeki konuşmasında, cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte '1915 Çanakkale Köprüsü Son Tabliye Yerleştirme Töreni'ni gerçekleştireceklerini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Çanakkale'ye gelerek, Biga ilçesindeki mitingde halka hitap edip, tamamlanan yatırımların açılışını yapacak. '1915 Çanakkale Köprüsü Son Tabliye Yerleştirme Töreni'ne de katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Troya Müzesi'nde 'Ezineli Yahya Çavuş? belgeselinin galasında öğrenci buluşmasını gerçekleştirecek.

Cumhuriyet'in 100'üncü yılını simgeleyen, 2023 metrelik orta açıklığıyla da 'dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü' olan 1915 Çanakkale Köprüsü, Avrupa ve Asya kıtalarını Çanakkale Boğazı'nda ilk kez birbirine bağlayacak. 1915 Çanakkale Köprüsü, 5 bine yakın çalışanla 24 saat aralıksız devam eden mesai sonucu 4,5 yılın ardından tamamlanma aşamasına geldi. Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı tarih olan 18 Mart'ı simgeleyen, 318 metre yüksekliğe sahip köprü kulelerinin tamamlanmasının ardından ana halatların montajı yapıldı. Son olarak da köprünün araç geçiş yolu için tabliye bloklarının montajına başlandı. Araç geçiş yolunu oluşturacak 87 tabliye blokundan 81'inin montajı geçen ay tamamlandı. Avrupa ve Asya kıtalarını birbirine bağlayacak araç geçiş yolu, Lapseki ve Gelibolu yakasındaki kule diplerinde bekletilen, birbirine kaynatılmış 3'er tabliye blokunun vinçle yukarı kaldırılmasıyla bitmiş olacak.

Bir süredir montajı tamamlanan 81 tabliye blokunun kaynak ve izolasyon işleriyle aydınlatma direkleri ve korkulukların montajı devam eden 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışı da Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümünün kutlanacağı 18 Mart 2022'de yine Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılacak. Çanakkale Boğazı'nda böylece 6 dakika gibi kısa sürede kesintisiz ulaşım imkanı sunulacak.

2023 METRE ORTA AÇIKLIĞIYLA DÜNYANIN EN UZUNU OLACAK

1915 Çanakkale Köprüsü, tasarımındaki inceliklerle de dünyada ilk olmaya aday. Cumhuriyet'in 100'üncü kuruluş yıl dönümünü temsil eden 2023 metrelik orta açıklığıyla köprü tamamlanınca 'dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü' unvanına sahip olacak. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kule bağlantıları ve bağlantı unsurları, kırmızı-beyaz olacak. 318 metrelik yüksekliğiyle Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı tarih olan 3'üncü ayın 18'ini simgeleyen kulelerin üst kısmı da Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde olacak. 770'er metre kenar açıklıklarla toplam 3 bin 563 metre uzunluğundaki köprü, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleriyle toplam 4 bin 608 metre geçiş uzunluğuna sahip. Gidiş ve geliş yolu 3'er şeritli olan köprü 45,06 metre genişlikte. Köprü tabliyesinin iki tarafında bakım onarım amacıyla kullanılacak yürüme yolları yer alıyor.

'Asrın projesi' olarak gösterilen 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi kapsamında 1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli boyutlarda menfez, 12 kavşak (devlet yolu üzerindeki kavşaklar dahil), 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa ediliyor.

Son dakika: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, 1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ SON TABLİYE YERLEŞTİRME TÖRENİNE KATILACAK
Son dakika: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, 1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ SON TABLİYE YERLEŞTİRME TÖRENİNE KATILACAK
Son dakika: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, 1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ SON TABLİYE YERLEŞTİRME TÖRENİNE KATILACAK
Son dakika: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, 1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ SON TABLİYE YERLEŞTİRME TÖRENİNE KATILACAK
Son dakika: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, 1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ SON TABLİYE YERLEŞTİRME TÖRENİNE KATILACAK
Son dakika: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, 1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ SON TABLİYE YERLEŞTİRME TÖRENİNE KATILACAK
Son dakika: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, 1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ SON TABLİYE YERLEŞTİRME TÖRENİNE KATILACAK
Son dakika: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, 1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ SON TABLİYE YERLEŞTİRME TÖRENİNE KATILACAK
Son dakika: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, 1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ SON TABLİYE YERLEŞTİRME TÖRENİNE KATILACAK
Son dakika: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, 1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ SON TABLİYE YERLEŞTİRME TÖRENİNE KATILACAK
Son dakika: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, 1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ SON TABLİYE YERLEŞTİRME TÖRENİNE KATILACAK
Son dakika: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, 1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ SON TABLİYE YERLEŞTİRME TÖRENİNE KATILACAK
Son dakika: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, 1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ SON TABLİYE YERLEŞTİRME TÖRENİNE KATILACAK
Son dakika: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, 1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ SON TABLİYE YERLEŞTİRME TÖRENİNE KATILACAK
Son dakika: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, 1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ SON TABLİYE YERLEŞTİRME TÖRENİNE KATILACAK

1915 Çanakkale Köprüsü, Recep Tayyip Erdoğan, TEM Otoyolu, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, 1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ SON TABLİYE YERLEŞTİRME TÖRENİNE KATILACAK - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, 1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ SON TABLİYE YERLEŞTİRME TÖRENİNE KATILACAK - Son Dakika
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