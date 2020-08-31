Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2020-2021 Su Ürünleri Av Sezonu Açılışı"na katıldı (3) - Son Dakika

Balıkçı teknesi genel görüntü
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindekilerin balıkları denize bırakmaları
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın balıkçı gemisine binmesi
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaptan koltuğuna oturup balıkçılarla konuşması GİRESUN -, Giresun Limanı'nda 2020-2021 Su Ürünleri Av Sezonu Açılışına katıldı. (3)
Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 21:40 - Kaynak: AA
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