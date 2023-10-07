Cumhurbaşkanı Erdoğan, oyların tamamını alarak yeniden AK Parti Genel Başkanı seçildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4. Olağanüstü Büyük Kongre'de tek bir fire dahi vermeden 1399 geçerli oyun tamamını alarak AK Parti Genel Başkanlığı'na yeniden seçildi.

TEŞEKKÜR KONUŞMASI YAPTI

Yeniden AK Parti Genel Başkanı seçilmesinin ardından salondakilere bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Partimizde yaraşır bir şekilde kongremizi noktaladık. Şahsımı bir kez daha genel başkanlık görevine layık gördüğünüz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.