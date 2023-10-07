Cumhurbaşkanı Erdoğan, oyların tamamını alarak yeniden AK Parti Genel Başkanı seçildi - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, oyların tamamını alarak yeniden AK Parti Genel Başkanı seçildi

Son Güncelleme: 07.10.2023 15:50

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4. Olağanüstü AK Parti Kongresi'nde geçerli oyların tamamını alarak yeniden genel başkan seçildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4. Olağanüstü Büyük Kongre'de tek bir fire dahi vermeden 1399 geçerli oyun tamamını alarak AK Parti Genel Başkanlığı'na yeniden seçildi.

TEŞEKKÜR KONUŞMASI YAPTI

Yeniden AK Parti Genel Başkanı seçilmesinin ardından salondakilere bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Partimizde yaraşır bir şekilde kongremizi noktaladık. Şahsımı bir kez daha genel başkanlık görevine layık gördüğünüz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, oyların tamamını alarak yeniden AK Parti Genel Başkanı seçildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, oyların tamamını alarak yeniden AK Parti Genel Başkanı seçildi - Son Dakika
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