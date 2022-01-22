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Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret iddiasıyla gözaltına alınan gazeteci Sedef Kabaş adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret iddiasıyla gözaltına alınan gazeteci Sedef Kabaş adliyeye sevk edildi

22.01.2022 14:34

Son dakika! Katıldığı bir televizyon programında sarf ettiği sözler sonrasında "Cumhurbaşkanı hakaret" iddiasıyla gözaltına alınan gazeteci Sedef Kabaş adliyeye sevk edildi.

Önceki gün konuk olduğu televizyon programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle hakkında soruşturma açılan gazeteci Sedef Kabaş için RTÜK tarafından da inceleme başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında Kabaş, saat 02.00 sıralarında Sarıyer'deki evinde gözaltına aldı. Televizyon programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle gözaltına alındığı belirtilen Kabaş, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Ardından Kabaş'ın 2 avukatının da Emniyet Müdürlüğü'ne geldikleri öğrenildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Avukat Uğur Poyraz ise gözaltı olayı ile ilgili sosyal medya üzerinden, "Müvekkilim Sedef Kabaş Vatan caddesindeki İstanbul Emniyet Müdürlüğünde. Ben de şimdi yanına geçiyorum" şeklinde paylaşım yaptı. Sedef Kabaş, emniyetteki işlemlerinin ardından saat 14.00 sıralarında Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi.

"EDEPTEN NASİPSİZ SÖZLERİ LANETLİYORUM"

Kabaş'ın skandal ifadeler ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef almasını lanetlediğini ifade eden Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Gül'ün paylaşımında şu ifadeler yer aldı: "Milletimizin oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanımızı hedef alan edepten nasipsiz, çirkin sözleri lanetliyorum. Haset ve nefretten doğan bu hadsiz ve hukuksuz ifadeler, milletin vicdanında ve adalet önünde hak ettiği karşılığı bulacaktır."

RTÜK BAŞKANI'NDAN TEPKİ

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin de sosyal medyada yaptığı açıklamada, "TELE 1 yayın kuruluşunda, Sedef Kabaş'ın Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan kabul edilmesi asla mümkün olmayan sözlerine ilişkin inceleme kararı alınmıştır. Konu ilk Üst Kurul toplantısında Kurul gündemine getirilecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" açıklamasını yapmıştı.

ÖMER ÇELİK: AHLAKSIZLIK VE PESPAYELİK

Kabaş'ın sözlerine bir tepki de AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten gelmişti. Çelik sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Gazeteci sıfatı taşıyan Sedef Kabaş'ın bir televizyon kanalında Cumhurbaşkanlığı makamını aşağılık sözlerle hedef alması muhalefet değil ahlaksızlık ve pespayeliktir. Bu ahlaksızlığı lanetliyoruz" ifadelerine yer vermişti.

BAKAN SOYLU: SEDEF EDEPSİZ, ARKASINA SIĞINANLAR DAHA EDEPSİZ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise Şems-i Tebrizi'nın "İnsanı hayvandan ayırt eden edepdir" sözüne atıfta bulunarak, "Edebini, insanlığını kaybetmişler, sıra sıra dizilmiş, debelendikleri haset ve hakaret çukurundan Milletin Adamı'na edepsiz laflar etmişler. Sedef, edepsiz, yanında oturup arkasına sığınanlar daha edepsiz" açıklamasında bulundu.

YORUMLAR (3)
  • Celal Değirmenci: Meydanı boş buldunuz herhalde bu millet gerekirse meydanı doldurur. Bunun gibi hainleri bu ülkeden kovmak lazım. Cevap Yaz 3 3 Yayından Kaldır
  • Murat Ercan: Edepsizlere, ahlak düşkünlerine elbette ki kanunlar çerçevesinde gerekli müeyyideler uygulanmalıdır. Her kim bir başkasına hakaret söylemlerinde bulunuyorsa bunun suç olduğunu gerekli yasal işlemler ile anlatılması en doğru ve geçerli olan yegane yoldur. Umarım gerekli yaptırıma maruz kalır. Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
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Son Dakika Güncel Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret iddiasıyla gözaltına alınan gazeteci Sedef Kabaş adliyeye sevk edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret iddiasıyla gözaltına alınan gazeteci Sedef Kabaş adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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