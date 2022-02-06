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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden 1 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden 1 şüpheli adliyeye sevk edildi

06.02.2022 14:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden 1 şüpheli adliyeye sevk edildi

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden 1 şüpheli adliyeye sevk edildi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rahatsızlığı ile ilgili suç teşkil eden paylaşımlara yönelik İstanbul'da gözaltına alınan bir kişi emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden 1 şüpheli adliyeye sevk edildi

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rahatsızlığı ile ilgili suç teşkil eden paylaşımlara yönelik İstanbul'da gözaltına alınan bir kişi emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu Nöbetçi Savcılığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rahatsızlığı ile ilgili sosyal medyada suç teşkil eden paylaşımlara ve hesapların sahiplerine yönelik resen soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı gerekçesi ile Pınar Ö. adlı bir kişiyi gözaltına almıştı.

İstanbul Emniyetindeki sorgu işlemi tamamlanan Pınar Ö. Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

- Derya Büyükuncu hakkında gözaltı kararı

Öte yandan İstanbul'da yürütülen soruşturma kapsamında Eski Milli yüzücü Derya Büyükuncu hakkında da gözaltı kararı olduğu öğrenildi. Yürütülen çalışmalarda Büyükuncu'nun yurtdışında olduğu belirlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden 1 şüpheli adliyeye sevk edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden 1 şüpheli adliyeye sevk edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden 1 şüpheli adliyeye sevk edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden 1 şüpheli adliyeye sevk edildi

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, İstanbul, Hakaret, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden 1 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden 1 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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