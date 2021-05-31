Kademeli normalleşme ile esnaf temizlik çalışmalarına başladı - Son Dakika

Kademeli normalleşme ile esnaf temizlik çalışmalarına başladı

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Haziran itibariyle uygulanacak olan kademeli normalleşme takvimini açıklamasının ardından, yeme-içme gibi işyerleri masaları hazırlarken, pandemi sürecinde kapalı olan ve yarın hizmete başlayacak olan esnaflar ise işyerlerini akşamdan temizliğe başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısının ardından yaptığı açıklamada 1 Haziran itibariyle uygulanacak olan kademeli normalleşme takvimini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeme-içme yerlerinde belirlenen kurala göre 07.00 ile 21.00 saatleri arasında masaya servis yapılabileceğini ve kahvehane, çay bahçesi, halı saha, spor salonu, lunapark gibi işletmelerin de Pazar günü hariç 07.00 ile 21.00 saatleri arasında hizmet verebileceğini açıkladı. Yapılan açıklamanın ardından yeme içme işyeri olan esnaflar akşam saatlerinde işyerlerinde temizliğe başlayarak, masaları yarına hazır olacak şekilde yerleştirmeye başladı.

"Masalarımızı açtık, sandalyelerimizi kurduk, hazırlıklarımızı yapıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından işyerinde temizlik çalışmasına akşamdan başlayan esnaf Oktay Demir, "Sayın cumhurbaşkanımızın açıklamasıyla sabah 07.00-21.00 itibariyle masalara servis yapabileceğiz, müşteri kabul edebileceğiz. Tekrar inşallah açıldık, müşterilerimizi ağırlamaktan mutlu olacağız, bekliyoruz. Masalarımızı açtık, sandalyelerimizi kurduk, hazırlıklarımızı yapıyoruz, temizliklerimizi yapıyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor. Umarım bir an önce bu virüs biter ve herkes rahat bir yıl sürer" dedi.

"Temizliğimizi yapıyoruz. Kısmetse yarında açacağız"

Köfte dükkanını temizleyerek yarın için hazırlık yapan köfteci Gökhan Karadağ, "15 aydır hakikaten zordaydık. Bu haberle gördüğünüz gibi temizliğimizi yapıyoruz. Kısmetse yarında açacağız. En azından yazın nefes alacağız. Birikmiş olan borçlarımızı ufak ufakta olsa temizleyeceğiz" diye konuştu.